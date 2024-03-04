Після суботніх вечірніх посиденьок із заступником МЗС Росії Михайлом Галузіним китайський спецпредставник дійшов думки, що вихід з воєнного конфлікту є один. На жаль, нічого оригінального Лі Хуей не вигадав.

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Діалог, і ще раз діалог

А, отже, посланець Пекіну заявив, що Україна не зможе досягти миру інакшим шляхом ніж переговорами із кривавим агресором. Такої ж позиції, відповідно до звіту МЗС Китаю, дотримується й російська сторона.

Також Хуей наголосив, що без діалогу вирішити конфлікт неможливо. Він зазначив, що Китай готовий взяти на себе роль посередника і сприяти мирним переговорам між Україною, Росією та іншими сторонами.

Спецпредставник підкреслив, що, мовляв, "будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки".

Нагадаємо, що в офіційної України існує умова щодо будь-яких переговорів із Росією. Для цього країна – агресорка має вивести свої війська з території суверенної держави. У цивілізованому світі теж скептично налаштовані щодо ймовірних мирних переговорів. Там чітко розуміють, що у самої Росії немає бажання домовлятися. Про це, зокрема, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Німецький посадовець зауважив, що перемовини не мають сенсу, адже Путін неодноразово у своїх промовах виказував намір знищити Україну як самостійну державу.

В Україні допустили участь Росії у саміті миру

25 лютого на форумі "Україна. Рік 2024" голова Офісу президента Андрій Єрмак не виключив участь Росії у саміті миру. Однак йдеться не про перший саміт, а про другий. І за умови, якщо той, хто тоді представлятиме країну – агресорку, справді матиме намір встановити справедливий і довгостроковий мир.

Пізніше відбулася пресконференція Зеленського. На ній президент повідомив, що вже навесні у Швейцарії може відбутися перший саміт миру за участі лідерів країн.

Журналісти поцікавилися у глави держави щодо ймовірної участі Росії у цьому саміті. Зеленський пояснив, що контакт з Москвою відбуватиметься на кшталт, як це було із зерновою угодою.

На першому саміті держави – учасниці підготують документ, оснований на українській формулі миру. Його покажуть через переговорників російській стороні. Вона може його не прийняти.

Зверніть увагу! Раніше, коментуючи саміт миру, Зеленський зауважив, що хотів би бачити на ньому представників Китаю.