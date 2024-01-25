Війна Росії спрямована на ліквідацію України як держави. На цьому наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції в Берліні.

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Путін давно відмовився від діалогу

Німецький політик пригадав, що російська влада неодноразово дозволяла собі "імперські" заяви, в якому розкривала свої справжні наміри щодо України – її окупацію та знищення самостійності.

Шольц вважає, що самі перемовини між двома сторонами конфлікту не мають сенсу, адже Росія не хоче миру, вона хоче захопити Україну.

Канцлер згадав, що численні дискусії, спрямовані на запобігання російської агресії, відбувалися до повномасштабного вторгнення. Втім, вони не принесли результату. Тому, що замість діалогу Путін обрав напад.

Водночас, наголосив Шольц, жодна країна так не прагне миру, як Україна. За його словами, на другий рік великої війни, слід визнати, що легкого її вирішення не буде.

У будь-якому випадку президент Росії Путін може припинити цю війну в будь-який момент. Але якщо українці перестануть захищатися, це буде кінець України. Тому Путін має вивести війська з України та прокласти шлях до тривалого та справедливого миру,

– заявив політик.

Канцлер зауважив, що Росії треба надіслати спільний сигнал від країни ЄС, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.

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