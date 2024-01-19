Постачати Україні крилаті ракети Taurus недоцільно. На цьому наголосив депутат Бундестагу від правлячої партії Йоганнес Арльт.

Дивіться також Брюссель перевіряє виконання членами ЄС постачання зброї Україні на вимогу Шольца, – FT

"Було б розумніше"

За словами Арльта, у Німеччини дуже обмежена кількість далекобійних ракет цього типу. Водночас країна наразі не має можливості наростити виробництво Taurus для поповнення запасів свого війська.

Також політик згадав за обов'язки країни як члена Альянсу. Депутат заявив, що враховуючи обов'язки перед НАТО, а також потребу убезпечити самих себе, було б "розумніше" ці ракети не передавати Україні.

Водночас Арльт визнав необхідність нарощувати виробництво зброї та боєприпасів, аби задовольнити усіх: і Україну, і союзників, і саму Німеччину.

Нагадаємо, 17 січня німецький Бундестаг більшістю голосів відмовився схвалити резолюцію з вимогою до уряду надати Україні Taurus. "За" передачу проголосували 178 депутатів, проти – 485, утрималися – 3.

Чому Шольц досі вагається із передачею Taurus

За словами німецького політолога Сергія Сумленного, Шольц стоїть на думці, що не можна передавати Україні нічого, що вона могла б використати для ударів по території Росії, зокрема Кримському мосту.

Канцлер боїться, що, коли Київ вдарить Taurus по Кримському мосту, то Росія може вдатися до неочікуваних дій, які спричинять ескалацію конфлікту. Тоді населення звинуватить Шольца, і для нього "запахне" відставкою.

Політолог вважає, що в німецькому уряді мають й надалі тиснути канцлера, пояснюючи йому, що нічого страшного не станеться, якщо Україні передати далекобійні ракети. Вона вже неодноразово довела, що може відповідально використовувати західну зброю..