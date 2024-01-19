Снабжать Украину крылатыми ракетами Taurus нецелесообразно. Об этом заявил депутат Бундестага от правящей партии Йоханнес Арльт.

Смотрите также Брюссель проверяет выполнение членами ЕС поставок оружия Украине по требованию Шольца, – FT

"Было бы умнее"

По словам Арльта, у Германии очень ограничено количество дальнобойных ракет этого типа. В то же время у страны пока нет возможности нарастить производство Taurus для пополнения запасов своего войска.

Также политик упомянул об обязанностях страны как члена Альянса. Депутат заявил, что учитывая обязанности перед НАТО, а также потребность обезопасить самих себя, было бы "умнее" эти ракеты не передавать Украине.

В то же время Арльт признал необходимость наращивания производства оружия и боеприпасов, чтобы удовлетворить всех: и Украину, и союзников, и саму Германию.

Напомним, 17 января немецкий Бундестаг большинством голосов отказался одобрить резолюцию с требованием к правительству предоставить Украине Taurus. "За" передачу проголосовали 178 депутатов, против – 485, воздержались – 3.

Почему Шольц по-прежнему колеблется с передачей Taurus

По словам немецкого политолога Сергея Честного, Шольц стоит во мнении, что нельзя передавать Украине ничего, что она могла бы использовать для ударов по территории России, в частности, Крымскому мосту.

Канцлер боится, что, когда Киев ударит Taurus по Крымскому мосту, то Россия может прибегнуть к неожиданным действиям, которые повлекут за собой эскалацию конфликта. Тогда население обвинит Шольца, и для него "запахнет" отставкой.

Политолог считает, что в немецком правительстве должны и дальше давить канцлера, объясняя ему, что ничего страшного не произойдет, если Украине передать дальнобойные ракеты. Она уже неоднократно доказала, что может ответственно использовать западное оружие.