Ранее стало известно, что в Германии растет политическое давление на Шольца о задержке предоставления Taurus для нашего государства. В то же время в Бундестаге выразили возмущение относительно медленной поставки вооружения для Украины.

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Проверка предоставления вооружения для Украины

Дипломатическая служба ЕС и Служба внешних действий (EEAS) проводят проверку поставок оружия для нашего государства после полномасштабного вторжения России. Три дипломата ЕС отметили, что EEAS намерена подать свои выводы столицам стран перед саммитом лидеров ЕС, который состоится 1 февраля.

Один из дипломатов рассказал, что проверка будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS. Служба внешних действий уже ощутила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

Решение о проверке было принято после требования канцлера Германии Олафа Шольца. На прошлой неделе он отметил подсчет и сравнение военной помощи для Украины.

Поставки оружия для Украины, запланированные в настоящее время большинством стран-членов ЕС, слишком малы. Нам нужен обзор того, какой конкретный вклад вносят наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году,

– заметил Шольц.

Известно также, что его комментарии перекликались с частными замечаниями официальных лиц других стран ЕС по поводу обещанных ранее поставок.

Финансирование для нашего государства

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, Германия взяла на себя наибольшие обязательства ЕС по поставке оружия с точки зрения стоимости. Речь идет о предоставлении более 17 миллиардов евро до 31 октября 2023 года.

Такое количество пособий почти в пять раз превышает стоимость обязательств Дании.

Несмотря на то, что подобные высказывания в большинстве своем истолкованы как претензия к передовым государствам Евросоюза, в частности Франции и Италии, призыв Шольца был частно поддержан чиновниками в Брюсселе. Они считают, что некоторые государства могли бы предоставить Киеву больше оружия в критический момент.

В то же время, некоторые страны ЕС, кроме Германии, настаивают на расширении совместного Европейского фонда мира (EPF), который частично финансирует поставки оружия в Украину. Это необходимо для того, чтобы разделить груз затрат и увеличить масштабы предоставления.

Фонд не получал поддержки с июня 2023 года. Поэтому 27 государств-членов блока не смогли договориться о создании помощи в размере 5 миллиардов евро в год для Украины.

Мы должны убедиться, что EPF вернулся в нужное русло и мы можем снова использовать его для дальнейших траншей поддержки Украины,

– цитирует FT одного из дипломатов ЕС.

Уменьшение оказания помощи Киеву

Издание также отмечает, что в последнее время военная и финансовая помощь нашему государству от стран Запада значительно уменьшилась.

Это ограничило способность Украины защищаться от атак России и вступать в контрнаступательные операции. В то же время появились опасения, что готовность помочь Украине ослабевает почти через два года войны.

В настоящее время Брюссель и Вашингтон вовсю пытаются найти компромисс, который позволил бы им выделить новые пакеты финансовой помощи Киеву на общую сумму около 110 миллиардов долларов.

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