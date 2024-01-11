Об этом стало известно во время брифинга президентов Украины и Эстонии по результатам официальной встречи в четверг, 11 января. В частности, президент Эстонии, Алар Карис, сообщил, что Эстония уже оказала поддержку Украине на 85 миллиардов евро.

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И эту поддержку следует продолжать. Долгосрочный вклад Эстонии с начала этой полномасштабной войны и до 2027 года будет составлять 1,2 миллиарда евро,

– сказал Карис.

В частности, Алар Карис также добавил, что ЕС нужно усиливать санкции против России таким образом, чтобы их нельзя было обойти. По его мнению, агрессор должен быть изолирован, а Эстония со своей стороны будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Военная помощь от Эстонии

Кроме того, президент страны объявил, что Эстония будет оказывать помощь Украине в размере 0,25% от собственного оборонного бюджета и призывает другие страны последовать этому примеру.

С 2024 года по 2027 год мы будем предоставлять ежегодно 0,25% нашего оборонного бюджета для Украины и поощряем к этому других. Оказывать столько помощи, сколько они могут, пока Россия не остановит свою войну,

– заявил президент Эстонии.

По его мнению, Украина нуждается в большем и нуждается в лучших вооружениях. А, следовательно, ЕС нужно повысить военное производство. В том числе, чтобы предотвратить любые агрессивные действия в Европе.

Что будет с замороженными российскими активами

Также в Эстонии рассматривают конкретные планы на грядущие годы. В частности, по замороженным российским активам.

Было бы честно использовать замороженные активы России. Сейчас обсуждаем с нашими союзниками предложения, каким образом можно это сделать. Агрессор должен заплатить этот чек на восстановление Украины,

– сказал Карис.

Президент также отметил, что цель Эстонии – поздравить Украину как члена Евросоюза и НАТО. Мир же в Европе требует долгосрочных инвестиций.