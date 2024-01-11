Про це стало відомо під час брифінгу президентів України та Естонії за результатами офіційної зустрічі, у четвер, 11 січня. Зокрема, президент Естонії, Алар Каріс, повідомив що Естонія вже надала підтримку Україні на 85 мільярдів євро.

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І цю підтримку потрібно продовжувати. Довгостроковий внесок Естонії від початку цієї повномасштабної війни і до 2027 року буде складати 1,2 мільярда євро,

– сказав Каріс.

Зокрема, Алар Каріс також додав, що ЄС потрібно посилювати санкції проти Росії таким чином, аби їх не можна було обійти. На його думку, агресор має бути ізольованим, а Естонія зі свого боку буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Військова допомога від Естонії

На додаток, президент країни оголосив, що Естонія надаватиме допомогу Україні у розмірі 0,25% від власного оборонного бюджету та закликає інші країни наслідувати цей приклад.

З 2024 року по 2027 ми будемо надавати щорічно 0,25% нашого оборонного бюджету для України і заохочуємо до цього інших. Надавати стільки допомоги, скільки вони можуть, аж допоки Росія не зупинить свою війну,

– заявив президент Естонії.

На його думку, Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь. А, отже, ЄС потрібно підвищити військове виробництво. У тому числі аби упередити будь-які агресивні дії в Європі.

Що буде з замороженими російськими активами

Також, у Естонії розглядають конкретні плани на прийдешні роки. Зокрема, стосовно заморожених російських активів.

Було би чесно використати заморожені активи Росії. Наразі обговорюємо з нашими союзниками пропозиції яким чином можна це зробити. Агресор повинен заплатити цей чек на відбудову України,

– сказав Каріс.

Президент також наголосив на тому, що ціль Естонії – привітати Україну як члена Євросоюзу та НАТО. А мир в Європі вимагає довгострокових інвестицій.