Продолжат ли льготы на торговлю

Льготы для Украины могут продлиться до июня 2025 года. ЕС планирует приостановить тарифы и импортные квоты на украинскую продукцию, чтобы помочь нашей экономике.

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Напомним! Еще 25 мая 2023 года Совет ЕС продлил приостановку действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты для украинского экспорта до июня 2024 года.

Однако на этот раз Еврокомиссия может дополнить свое разрешение пунктом, позволяющим остановить украинский экспорт, если он перенасытит рынки некоторых стран-участниц.

К слову Польша, несмотря на смену власти, не отказалась от протекционистской политики предшественников. По всей вероятности, она хочет заключить с Украиной соглашение об экспортном лицензировании продукции. Несмотря на это, позиция Варшавы не сильно повлияет на решение ЕС, ведь его примут большинством голосов.

5 стран просят ЕС вернуть пошлину на зерно Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии прислали совместное письмо для Еврокомиссии, где попросили ввести импортные пошлины на украинское зерно.

В письме страны сообщили о более дешевую сельскохозяйственную продукцию, которая "поглощает их экспортные рынки". Также они указали, что производят значительно больше зерна и кукурузы, чем могут потребить, а это является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.

Именно поэтому Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят пределы граничащих с Украиной рынков стран-членов, помогая им использовать весь свой экспортный потенциал. Одной из таких мер может быть введение импортных пошлин на наиболее чувствительные сельскохозяйственные продукты,

– написано в письме.

Министры добавили, что их страны понесли убытки из-за приостановки квот для Украины и требуют, чтобы Еврокомиссия проверила, соответствует ли украинское производство стандартам ЕС.