Чи продовжать пільги на торгівлю

Пільги для України можуть продовжити до червня 2025 року. ЄС планує призупинити дію тарифів та імпортних квот на українську продукцію, щоб допомогти нашій економіці.

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Нагадаємо! Ще 25 травня 2023 року Рада ЄС продовжила призупинення дії всіх митних зборів, квот та заходів торговельного захисту для українського експорту до червня 2024 року.

Проте цього разу Єврокомісія може доповнити свій дозвіл пунктом, який дозволяє зупинити український експорт, якщо він перенаситить ринки деяких країн-учасниць.

До слова Польща, попри зміну влади, не відмовилася від протекціоністської політики попередників. Ймовірно, вона хоче укласти з Україною угоду про експортне ліцензування продукції. Попри це, позиція Варшави несильно вплине на рішення ЄС, адже його приймуть більшістю голосів.

5 країн просять ЄС повернути мито на зерно України

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини надіслали спільного листа для Єврокомісії, де попросили ввести імпортні мита на українське зерно.

У листі країни повідомили про дешевшу сільськогосподарську продукцію, яка "поглинає їхні експортні ринки". Також вони вказали, що виробляють значно більше зерна і кукурудзи ніж можуть спожити, а це є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.

Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти,

– написано у листі.

Міністри додали, що їх країни зазнали збитків через призупинення квот для України і вимагають, щоб Єврокомісія перевірила, чи відповідає українське виробництво стандартам ЄС.