Чи продовжать пільги на торгівлю
Пільги для України можуть продовжити до червня 2025 року. ЄС планує призупинити дію тарифів та імпортних квот на українську продукцію, щоб допомогти нашій економіці.
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Проте цього разу Єврокомісія може доповнити свій дозвіл пунктом, який дозволяє зупинити український експорт, якщо він перенаситить ринки деяких країн-учасниць.
До слова Польща, попри зміну влади, не відмовилася від протекціоністської політики попередників. Ймовірно, вона хоче укласти з Україною угоду про експортне ліцензування продукції. Попри це, позиція Варшави несильно вплине на рішення ЄС, адже його приймуть більшістю голосів.
5 країн просять ЄС повернути мито на зерно України
Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини надіслали спільного листа для Єврокомісії, де попросили ввести імпортні мита на українське зерно.
У листі країни повідомили про дешевшу сільськогосподарську продукцію, яка "поглинає їхні експортні ринки". Також вони вказали, що виробляють значно більше зерна і кукурудзи ніж можуть спожити, а це є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.
Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти,
– написано у листі.
Міністри додали, що їх країни зазнали збитків через призупинення квот для України і вимагають, щоб Єврокомісія перевірила, чи відповідає українське виробництво стандартам ЄС.