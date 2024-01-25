Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він переконаний, що надання Україні ракет Taurus дуже допоможе Силам оборони в протистоянні із агресором.

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Чи отримає Україна німецькі ракети

Головна проблема із переданням Україні Taurus – психологічний бар'єр у головах німецьких політиків, які повинні ухвалити це рішення. Аналогічна ситуація трапилася рік тому із наданням Україні танків Leopard, для якого знадобився серйозний дипломатичний тиск на Берлін.

Втім, важливо пам'ятати, що, не зважаючи на деяку повільність в ухваленні рішень, Німеччина відіграє вкрай важливу роль в допомозі Україні. Наприклад, Берлін пообіцяв багатьом країнам колишнього "Східного блоку" компенсувати передану ними радянську техніку новим німецьким озброєнням.

"(З приводу Taurus – 24 Канал) вже були чутки, що це рішення от-от ухвалять, однак цього так і не сталося. Потрібно було щось із цим зробити, і ось британці запропонували креативний підхід для того, щоб це мало вигляд, ніби це не Німеччина надала Україні Taurus", – пояснив Шарп.

Поки що важко спрогнозувати, чи ця пропозиція допоможе Берліну подолати його психологічний бар'єр. Частково такий механізм міг би допомогти, адже тоді б відповідальність за надання Україні цих ракет лягла на плечі Лондона. Однак навряд чи така схема "замилить очі" Кремлю.

Україні вкрай потрібні далекобійні ракети

Вже поставлених Україні ракет Storm Shadow / SCALP Силам оборони не вистачить для ліквідації усіх необхідних цілей. Нещодавно Франція пообіцяла надати Києву 40 ракет цього типу, однак найімовірніше, що їхнє постачання розтягнеться на декілька місяців, а не буде одномоментним.

"Для того, щоб ці засоби (далекобійні ракети – 24 Канал) були ефективними, потрібно застосовувати їх у значних кількостях. Якщо застосовувати лічені ракети на місяць, цього буде замало. Тому якщо Німеччина наважиться передати через Британію сотню або другу ракет, це матиме велике значення (для Сил оборони – 24 Канал)", – переконаний Шарп.

Використання Україною цих ракет вже продемонструвало, що вони здебільшого досягають своєї цілі. І якщо обирати правильні об'єкти для ураження, на зразок штабу російського флоту в Севастополі, ця потужна зброя суттєво посилить українську армію.

Звідки ще Україна може отримати далекобійну зброю