Велика Британія запропонувала Німеччині компроміс щодо передачі ракет Taurus Україні. Лондон готовий передати Києву свої Storm Shadow в обмін на те, що німецькі ракети відправляться на англійські склади.

Дивіться також "Совсєм нє смєшно": Скабєєва панікує від думки, що ЗСУ можуть отримати Taurus

Компромісний план Лондона

За інформацією саме німецьких ЗМІ, Британія запропонувала ФРН вирішення дилеми з ракетами Taurus. План передбачає, що Німеччина передасть свої ракети до Британії, а та, своєю чергою, надасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Ініціатива Лондона може розв'язати проблему, яка виникла через небажання Німеччини надавати Україні далекобійні ракети. Передача Taurus до Британії дозволить обійти політичні складнощі та забезпечити Україну необхідною зброєю.

Видання Handelsblatt пише, що цю пропозицію Лондон передав Берліну кілька тижнів тому, але про подальші кроки в цьому напрямку не має інформації.

Питання постачання ракет Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 кілометрів, обговорюють з літа 2023 року. Німеччина висловлювала побоювання щодо можливої ескалації конфлікту в разі використання такої зброї проти об'єктів на території Росії.

Зверніть увагу! Наразі офіційний коментар від канцлера Німеччини Олафа Шольца не надходило стосовно цієї інформації. Ситуація залишається невизначеною, але ця можлива пропозиція Великої Британії може стати ключем до розв'язання важливого питання.

Taurus для України