Великобритания предложила Германии компромисс по передаче ракет Taurus Украине. Лондон готов передать Киеву свои Storm Shadow в обмен на то, что германские ракеты отправятся на английские склады.

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Компромиссный план Лондона

По информации именно немецких СМИ, Британия предложила ФРГ разрешение дилеммы с ракетами Taurus. План предусматривает, что Германия передаст свои ракеты в Британию, а та, в свою очередь, предоставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Инициатива Лондона может решить проблему, возникшую из-за нежелания Германии предоставлять Украине дальнобойные ракеты. Передача Taurus в Британию позволит обойти политические сложности и обеспечить Украину необходимым оружием.

Издание Handelsblatt пишет, что это предложение Лондон передал Берлину несколько недель назад, но о дальнейших шагах в этом направлении нет информации.

Вопросы поставок ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров, обсуждают с лета 2023 года. Германия выражала опасения по поводу возможной эскалации конфликта в случае использования такого оружия против объектов на территории России.

Обратите внимание! Пока официальный комментарий от канцлера Германии Олафа Шольца не поступал по этой информации. Ситуация остается неопределенной, но это возможное предложение Великобритании может стать ключом к решению важного вопроса.

Taurus для Украины