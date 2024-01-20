Собственно, в самой Германии пока не спешат передавать Украине эти ракеты. В то же время кремлевские пропагандисты уже внушают страх на свое общество, информирует 24 Канал.

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"Россию закошмарят"

Российские пропагандисты снова взялись за свое. Рупоры Кремля начали упоминать "красные линии" из-за возможности поставки Украине дальнобойных немецких ракет Taurus.

Это действительно совсем не смешно. Те "Таурусы" долетают до "русского" Крыма, дальность полета – до 500 километров. Передача Украине Taurus – это та самая "красная линия", о которой неудобно уже говорить. Но если ее преступят – нам терять нечего,

– призналась Ольга Скабеева.

Другие пропагандисты в студии Скабеевой боятся, что Силы обороны их просто "закошмарят", если получат немецкие ракеты. Вроде бы сейчас в России живут вполне спокойно.

Обратите внимание! Неудивительно, что Скабеева вдруг вспомнила Крым. Глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал в этом году больше наземных операций на полуострове, чтобы нарушить логистику России. При этом Буданов подчеркнул, что важны воздушные кампании, атаки морских беспилотников и другие тайные операции для того, чтобы и дальше давить на российские силы в оккупированном Крыму.

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