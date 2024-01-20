Глава ГУР пообещал, что количество тайных операций в Крыму станет больше, назвал ключевую цель украинских спецназовцев.

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Главная задача ГУР в Крыму

Буданов отметил, что важно оказывать давление на российские силы в Крыму с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.

Он отметил, что подразделения ГУР неоднократно входили в Крым в прошлом году и пообещал, что в 2024 году будет посылать на полуостров больше спецназовцев. Все для того чтобы нарушить логистику России.

Отметим, что ранее операции в Крыму анонсировал и министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что Украина уже смогла добиться успеха в Черном море. И это несмотря на то, что у нашего государства нет такого мощного флота.

Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма.

– сказал Умеров.

Интересно, что 2024 год только начался, а в Крыму действительно произошло много интересного.

Последние крупные операции в Крыму