Глава ГУР пообещал, что количество тайных операций в Крыму станет больше, назвал ключевую цель украинских спецназовцев.
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Главная задача ГУР в Крыму
Буданов отметил, что важно оказывать давление на российские силы в Крыму с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.
Он отметил, что подразделения ГУР неоднократно входили в Крым в прошлом году и пообещал, что в 2024 году будет посылать на полуостров больше спецназовцев. Все для того чтобы нарушить логистику России.
Отметим, что ранее операции в Крыму анонсировал и министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что Украина уже смогла добиться успеха в Черном море. И это несмотря на то, что у нашего государства нет такого мощного флота.
Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма.
– сказал Умеров.
Интересно, что 2024 год только начался, а в Крыму действительно произошло много интересного.
Последние крупные операции в Крыму
- На днях агенты "Атеш" во время разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул". Представители движения предположили, что корабль был подбит несколько недель назад во время атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов.
- 6 января стало известно, что ВСУ попали в командный пункт оккупантов на аэродроме "Сaки" в Новофедоровке и склады боеприпасов.
- 4 января к атаке по аэродрому "Саки" Воздушные силы ВСУ нанесли удар по размещению российских подразделений радиолокационного наблюдения и связи. Под удар попала военная часть 03121 31-й дивизии противовоздушной обороны возле Севастополя, где расположен 222 узел связи ПВО Черноморского флота России.
- Кроме того, был нанесен удар по территории воинской части, где расположена стационарная РЛС 5Н84А "Оборона-14" в Евпатории.