В эфире телемарафона министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Украина смогла добиться успеха в Черном море. И это несмотря на то, что у нашего государства нет такого мощного флота, передает 24 Канал.

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Сделал анонс на 2024 год

Мы показали всему миру, что мы можем преуспевать, несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота. Мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма.

– подчеркнул Умеров.

Путь к победе Украины лежит через Крым

Это подчеркивают обозреватели. Они заметили, что Запад должен рассмотреть более смелые и креативные варианты поддержки нашего государства. По их словам, необходимо, чтобы партнеры сосредоточили свои усилия на приближении Украины к победе.

В частности, речь идет о посвящении внимания к полуострову Крым. Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес подчеркнул, что он – "решающая местность войны".

Обозреватели добавили, что без освобождения Крыма Украина никогда не будет в безопасности. А все потому, что оккупированная территория – ключевой плацдарм и база снабжения операций врага на Юге Украины. Следовательно, нам необходимо лишить Россию свободы действовать с полуострова.

По словам обозревателей, политики из США должны признать, что кратчайший и прямой путь к победе нашего государства пролегает через полуостров Крым. Украина должна быть вооружена, обучена и оснащена с учетом кампании за освобождение полуострова. Поскольку вторжение России началось с захвата Крыма, то освобождением полуострова это вторжение и должно завершиться.

Для этого предлагают три этапа. Первый предполагает изоляцию полуострова. Этому поспособствует уничтожение или выведение из строя Керченского моста. Второй этап – вывод из строя военно-морских и военно-воздушных баз полуострова, а третий – тот же вывод, но уже на территории России. Для последнего Украина должна иметь свое дальнобойное вооружение.