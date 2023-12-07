Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что у Украины уже был опыт выведения из строя мостов. Однако он не был успешен на 100%. До ударов по Крымскому мосту следует тщательно подготовиться.

Следует просмотреть Охотники за вражеской авиацией и баллистикой: как украинские ЗРК "Коралл" помогут ВСУ на фронте

Что уничтожит Крымский мост

У ракет ATACMS она довольно легкая боеголовка, поэтому они не слишком подходят для того, чтобы уничтожить Керченский мост. Оружие для разрушения моста должно быть другим.

Нужна мощная боеголовка, а также взрыватель такого типа, идеален для повреждения сооружений подобных мостов. Идеальным оружием являются тяжелые авиабомбы или ракеты, которые не просто делают дырку в холсте, а взрываются соответствующим оптимизирующим образом при попадании в мост,

– заметил Давид Шарп.

Также очень важно, чтобы у ракет был высокий тротиловый элемент.

Можно привести наглядный пример для понимания, какое оружие не очень подходит для ударов по мостам. Летом 2022 года ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту. Его вывели из строя, однако 1-2 попаданиями не удалось снести целый пролет. Мост буквально продырявили с помощью РСЗО HIMARS. Это было не идеальное оружие, однако лучшего на тот момент просто не было.

Антоновский мост, соединяющий Херсон с левобережьем, после первых ударов ВСУ. Херсон, 20 июля 2022 года / ТАСС

"Приблизительно то же можно сказать о Крымском городе: для того, чтобы его вывести из строя – недостаточно нескольких дыр. Нужно либо обрушить опоры, либо снести пролеты, либо чтобы вместо дыр было что-то гораздо больше", – объяснил военный обозреватель.

Антоновский мост обстреливали много дней и фактически превратили его в решето. Однако с Керченским мостом такая история не сработает.

Давид Шарп о том, какое оружие подойдет для уничтожения Крымского моста: смотрите видео

Крымский мост под угрозой: что известно