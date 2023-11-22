В среду, 22 ноября, Главное управление разведки опубликовало видео, просмотрев которое появляется немало вопросов. В частности, на ролике показано море, мост, соединяющий Крымский полуостров с территорией России, и украинский флаг.

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ГУР "имеет планы" на Крымский мост

Неизвестный автор видео снял телефон, на котором – украинский флаг. Со стороны листочек, на котором написано: "ГУР Артан", а затем камера показывает Крымский мост. Собственно, "Артан" – это спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.

Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция (Крымский мост – 24 Канал). Продолжение следует…

– говорится в подписи к ролику.

Пока нельзя сказать точно, какой именно замысел имеют наши разведчики относительно Крымского моста и когда он будет реализован. Однако результат этих "планов" очевиден и для каждого гражданина нашего государства, и для вражеского: эта переправа не будет стоять между незаконно оккупированным Крымом и Россией.

ГУР заинтриговало видео, на котором виден Крымский мост: смотрите видео

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