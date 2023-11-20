О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 12 – 19 ноября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Наступление на Запорожье

Несмотря на сложную обстановку на Мелитопольском направлении, украинские военные до сих пор продолжают здесь свое продвижение. Так, на прошлой неделе Силы обороны несколько улучшили собственное положение на участке между Работиным и Новопрокоповкой.

В то же время российские войска пытаются вернуть себе утраченные позиции на восточных краях этого участка – между селами Новопокровка и Вербовое.

Фронт в целом статический. Позиционные бои, работа дронами, разведка, контрбатарейная борьба. Масштабные изменения обстановки здесь маловероятны,

– рассказали бойцы 46 ОАЭБр с этого направления.

Ситуация на Мелитопольском направлении: смотрите карту

Наступление россиян на Старомайорское

Россияне в течение последнего месяца пытаются контрнаступать на участке фронта на границе Донецкой и Запорожской областей. Именно это направление летом 2023 года было одним из тех, где происходило наступление украинских сил.

Под конец этого наступления наши военные смогли освободить села Старомайорское и Урожайное, подойдя к Заветному Желанию. Сейчас же враг стремится вернуть себе утраченные села.

Так, российские войска пытаются бить с северо-запада в сторону Старомайорского. И на прошлой неделе, к сожалению, у врага были некоторые успехи – он смог приблизиться к дороге, которая ведет из Ровнополя в Старомайорское.

Это не единственный путь в село, куда также ведут дороги из Макаровки и Благодатного. Так что даже в случае частичных успехов врага, окружение украинским силам не грозит. Впрочем, подобная ситуация заставляет украинское командование держать резервы на этом участке.

Россияне наступают на Старомайорское: смотрите карту

Ситуация вокруг Авдеевки

Российские войска также продолжают свое наступление и на Авдеевку. В частности, в направлении Степового и на расширение плацдарма вокруг Красногоровки. И на прошлой неделе у врага здесь были некоторые успехи.

В само Степовое россияне до сих пор не зашли, но продолжают захватывать все больше посадок и полей на этом направлении. Однако украинским военным удалось несколько стабилизировать ситуацию на юго-западном фланге в районе Водяного. Несмотря на постоянные наступления россиян, они не могут похвастаться такими же успехами, как на северном фланге.

Кроме того, враг вернулся и к лобовым атакам на саму Авдеевку. На прошлой неделе у россиян даже были некоторые успехи в продвижении со стороны Каштанового.

Ситуация в Авдеевке в очередной раз демонстрирует, что нет такой цифры потерь, с которой считалось бы российское командование. Цифра более чем в 1 тысячу ежедневных потерь в сводках Генштаба уже стала привычным явлением. Впрочем, это не останавливает Кремль – на попытки захватить Авдеевку регулярно бросают все новые силы.

Наступление россиян на Авдеевку: смотрите карту

Контрнаступление россиян под Бахмутом

Также российские военные пытаются вернуть себе утраченные позиции и на флангах Бахмута. Наступление российских войск из Берховки в сторону Богдановки уже давно не новость – здесь российские военные снова достигли успехов и смогли продвинуться.

Вместе с тем несколько неожиданной и неприятной является попытка наступления российских сил в районе Клещеевки. Силы обороны только в сентябре 2023 года смогли освободить это село, а уже с начала ноября россияне пытаются его вернуть.

При этом для своего контрудара враг выбрал не восточное направление села, в котором еще недавно наступали украинские силы. Вместо этого россияне сконцентрировали свой удар к северу от Клещеевки.

Россияне контрнаступают на Клещеевку: смотрите карту

ВСУ на левом берегу Херсона

На фоне многих неприятных новостей очень знаковым является сообщение Генерального штаба, в котором командование официально подтвердило успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области. Согласно ему, украинские военные смогли создать плацдарм на том берегу Днепра.

Наши воины наносят значительные потери вражеским силам, уничтожают технику и личный состав. Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько успешных действий. Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери,

– рассказали в Генштабе.

Такая операция не только создает возможность для еще одного направления удара по освобождению украинского Юга, но и создает огромные проблемы врагу. Россияне вынуждены стягивать сюда собственные резервы, а это несколько упрощает работу для украинских военных по другим направлениям, где сейчас пытаются наступать российские войска.

Обратите внимание! "Спокойных" участков на фронтах российско-украинской войны банально не осталось. Где-то наступаем мы, где-то инициативой владеет враг – в любом случае наши военные делают сверхсложную работу.



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