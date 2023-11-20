Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 12 – 19 листопада, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Наступ на Запоріжжі

Попри складну обстановку на Мелітопольському напрямку, українські військові й досі продовжують тут своє просування. Так, протягом минулого тижня Сили оборони дещо покращили власне положення на ділянці між Роботиним і Новопрокопівкою.

Водночас російські війська намагаються повернути собі втрачені позиції на східних краях цієї ділянки – між селами Новопокровка та Вербове.

Фронт загалом статичний. Позиційні бої, робота дронами, розвідка, контрбатарейна боротьба. Масштабні зміни обстановки тут малоймовірні,

– розповіли бійці 46 ОАЕБр з цього напрямку.

Ситуація на Мелітопольському напрямку: дивіться карту

Наступ росіян на Старомайорське

Росіяни протягом останнього місяця намагаються контрнаступати на ділянці фронту на адміністративній межі Донецької та Запорізької областей. Саме цей напрямок влітку 2023 року був одним з тих, де відбувався наступ українських сил.

Під кінець цього наступу наші військові змогли звільнити села Старомайорське й Урожайне, підійшовши до Завітного Бажання. Нині ж ворог прагне повернути собі втрачені села.

Так, російські війська намагаються бити з північного заходу в бік Старомайорського. І протягом минулого тижня, на жаль, у ворога були деякі успіхи – він зміг наблизитися до дороги, що веде з Рівнополя до Старомайорського.

Це не єдиний шлях до села, куди також ведуть дороги з Макарівки та Благодатного. Тож навіть у випадку часткових успіхів ворога, оточення українським силам не загрожує. Втім, така ситуація змушує українське командування тримати резерви на цій ділянці.

Росіяни наступають на Старомайорське: дивіться карту

Ситуація довкола Авдіївки

Російські війська також продовжують свій наступ і на Авдіївку. Зокрема, у напрямку Степового й на розширення плацдарму довкола Красногорівки. І минулого тижня у ворога тут були деякі успіхи.

У саме Степове росіяни досі не зайшли, але продовжують захоплювати все більше посадок і полів на цьому напрямку. Натомість українським військовим вдалося дещо стабілізувати ситуацію на південно-західному фланзі в районі Водяного. Попри постійні наступи росіян, тут вони не можуть похвалитися такими ж успіхами, як на північному фланзі.

Крім того, ворог повернувся й до лобових атак на саму Авдіївку. Протягом минулого тижня в росіян навіть були деякі успіхи в просуванні з боку Каштанового.

Ситуація в Авдіївці вкотре демонструє, що немає такої цифри втрат, з якою б рахувалося російське командування. Цифра в понад 1 тисячу щоденних втрат у зведеннях Генштабу вже стала звичним явищем. Втім, це не зупиняє Кремль – на спроби захопити Авдіївку регулярно кидають все нові й нові сили.

Наступ росіян на Авдіївку: дивіться карту

Контрнаступ росіян під Бахмутом

Також російські військові намагаються повернути собі втрачені позиції й на флангах Бахмута. Наступ російських військ з Берхівки в бік Богданівки вже давно не є новиною – тут російські військові знову мали успіхи й змогли просунутися.

Натомість дещо несподіваною і неприємною є спроба наступу російських сил у районі Кліщіївки. Сили оборони лише у вересні 2023 року змогли звільнити це село, а вже з початку листопада росіяни намагаються його повернути.

При цьому для свого контрудару ворог обрав не східний напрямок села, в якому ще нещодавно наступали українські сили. Натомість росіяни сконцентрували свій удар на північ від Кліщіївки.

Росіяни контрнаступають на Кліщіївку: дивіться карту

ЗСУ на лівому березі Херсонщини

На фоні багатьох неприємних новин дуже знаковим є повідомлення Генерального штабу, в якому командування офіційно підтвердило успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Згідно з ним, українські військові змогли створити плацдарм по той берег Дніпра.

Наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати,

– розповіли в Генштабі.

Така операція не лише створює можливість для ще одного напрямку удару задля звільнення українського Півдня, а й створює величезні проблеми ворогу. Росіяни змушені стягувати сюди власні резерви, а це дещо спрощує роботу для українських військових на інших напрямках, де зараз намагаються наступати російські війська.

Зверніть увагу! "Спокійних" ділянок на фронтах російсько-української війни банально не залишилося. Десь наступаємо ми, десь ініціативою володіє ворог – у будь-якому разі наші військові роблять надскладну роботу.



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