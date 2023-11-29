Об этом заявляют разные OSINT-аналитики, в частности Brian и MT Anderson. Они также опубликовали в сети спутниковые снимки, подтверждающие, что у Крымского моста исчезли защитные сооружения, передает 24 Канал.

Смотрите также На Украину надвигается новый циклон: где сильнее всего будет снежить

В сети опубликовали актуальные спутниковые снимки Крымского моста

Вероятно, шторм в Черном море разрушил защитные сооружения оккупантов у Крымского моста. Аналитики не исключают мысли, что россияне могли и сами убрать боновые заграждения, впрочем такое маловероятно, ведь непогода очень резко накрыла полуостров.

Кроме того, аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк также опубликовал актуальные снимки Крымского моста. На них видно, что боновые заграждения могло смыть, или их убрали умышленно. Также на новых спутниковых снимках не видно заграждений для боевых дельфинов оккупантов.

Спутниковые снимки Крымского моста к шторму, на которых видны защитные сооружения

После шторма боновые заграждения исчезли – больше в галерее

Кроме того, на спутниковых снимках также не видно барж, которые россияне намеренно затапливали для защиты Крымского моста. Впрочем, на спутниковых снимках видно несколько судов, пришвартованных в бухтах. Также у них есть, вероятно, боновые заграждения, но в каком они состоянии неизвестно.

Шторм разрушил заграждение у Крымского моста: смотрите видео

Шторм в Крыму: что известно