Скорость ветра у побережья Крыма достигает 115 – 130 километров в час. В горах скорость ветра достигает 150 километров в час.

К теме Буря валит деревья, море выходит из берегов, в Саках затопило трассу: что происходит в Крыму

Что происходит в Крыму

В Евпатории волны были настолько мощными и большими, что они поразбивали людям окна в домах на побережье. Более того, вода еще и затопила эти дома. А в одном из построек ветром буквально снесло крышу. Кроме этого, из одной из гостиниц пришлось эвакуировать около 100 человек.

В Евпатории волны ломают окна и выбивают стекло: видео "Крымского ветра"



В Севастополе затопило целые подъезды.

Последствия непогоды в Севастополе: видео из соцсетей



Также жители Севастополя показали затопленные улицы.

Севастополь затопило из-за шторма: видео из соцсетей



Жителям приходится передвигаться по квартирам в резиновых сапогах.

Затопленная квартира в Севастополе: видео из соцсетей



Жители сообщают, что так называемое "МЧС" отказалось ехать на вызов.

По данным местных телеграм-каналов, не поддерживающих оккупацию Крыма, на украинском полуострове из-за непогоды повалило деревья, что привело к сотням случаев повреждений линий электропередач. А в Севастополе дерево упало на автомобиль и раздавило его. Еще в этом городе в результате непогоды обрушилась стена. Ее обломки повредили припаркованные автомобили. А в Алуште попадали заборы.

Обвал стены в Севастополе: видео "Крымского ветра"



Также попадали некоторые опоры ЛЭП. Так, в Сакском районе одна из таких опор очень усложнила движение между селами Митяево и Трудовое.

В Ялте были зафиксированы очень большие волны.

Так выглядит отель "Мечта" в Ялте во время шторма: видео "Крымского ветра"



Керчь тоже начало затапливать.

Водный поток добрался до Керчи: видео "Крымского ветра"



Черноморский район Крыма полностью остался без воды. Там прекратилось водоснабжение и водоотвод из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях. Также проблемы со светом есть у жителей Сакского, Белогорского, Симферопольского, Бахчисарайского и других районов. Предварительно, почти полмиллиона потребителей остались без электроэнергии.

Последствия непогоды на временно оккупированном полуострове / Фото "Крымского ветра"

Что происходит в Бердянске

Временно оккупированную часть Запорожской области тоже задел этот шторм.

Ненастье в Бердянске: видео из соцсетей



Местные жители сообщают, что центр города затопило.

Мощный шторм в Бердянске: видео из соцсетей



Другие последствия непогоды на оккупированных территориях

В Крыму из-за шторма смыло окопы, которые российские захватчики создали на пляжах. Также вода затопила инженерные постройки и огневые позиции оккупантов.

Полуостров столкнулся одновременно со штормом, ураганом, наводнением и мокрым снегом. Трассу Евпатория – Саки затопило, из-за чего ее временно закрыли. А в самом городе Саки есть проблемы с газом, светом и водой.