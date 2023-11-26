Так, в Евпатории шторм изрядно испортил захватчикам настроение. Все их попытки превратить побережье Черного моря в огневые позиции пошли коту под хвост.

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Смыть следы оккупации

В результате мощного шторма во временно оккупированной Евпатории море вышло из берегов и затопило улицы города, а также трассы. Кроме того, волны уничтожили окопы, выкопанные российскими военными на пляже.

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По данным крымских источников, в Евпатории вода затопила береговую линию обороны, инженерные постройки и огневые позиции.

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Обратите внимание! Говорят, что в Крыму волны достигают 9 метров в высоту. Это может быть самый сильный шторм на Черном море за последние 100 лет.

Известно, что трассу Евпатория – Саки затопило. В сети публикуют кадры, как автобусы превращаются в корабли. Также в городе начали затапливать жилые дома. СМИ пишут, что спасатели уже эвакуировали из них 150 человек.

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Что происходит в Крыму