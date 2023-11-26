Так, в Евпатории шторм изрядно испортил захватчикам настроение. Все их попытки превратить побережье Черного моря в огневые позиции пошли коту под хвост.

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Смыть следы оккупации

В результате мощного шторма во временно оккупированной Евпатории море вышло из берегов и затопило улицы города, а также трассы. Кроме того, волны уничтожили окопы, выкопанные российскими военными на пляже.

Природа пытается смыть следы оккупации: видео соцсети

По данным крымских источников, в Евпатории вода затопила береговую линию обороны, инженерные постройки и огневые позиции.

Шторм может оказаться "агентом" ГУР: видео соцсети

Известно, что трассу Евпатория – Саки затопило. В сети публикуют кадры, как автобусы превращаются в корабли. Также в городе начали затапливать жилые дома. СМИ пишут, что спасатели уже эвакуировали из них 150 человек.

Людей спасают от непогоды на надувных "пончиках": видео соцсети

Что происходит в Крыму

  • На временно оккупированном полуострове бушуют одновременно снег, дождь, ураган и наводнение.
  • В Симферополе начался мокрый снег и продолжается штормовой ветер. Его порывы срывают штукатурку с многоэтажных фасадов блочных домов.
  • В Севастополе приостановили работу электротранспорта. Из-за ураганного ветра зафиксировано 74 аварии на сетях наружного освещения, упали более 60 деревьев.
  • В Саках перебит газопровод, в некоторых частях города нет света и воды. Дорога Саки – Евпатория полностью закрыта. В городе до утра могут исчезнуть связь и интернет.
  • Оккупационные власти Крыма объявили 27 ноября выходным днем.