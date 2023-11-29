Про це заявляють різні OSINT-аналітики, зокрема Brian і MT Anderson. Вони також опублікували у мережі супутникові знімки, які підтверджують, що біля Кримського мосту зникли захисні споруди, передає 24 Канал.

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У мережі опублікували актуальні супутникові знімки Кримського мосту

Ймовірно, шторм у Чорному морі зруйнував захисні споруди окупантів біля Кримського мосту. Аналітики не відкидають думки, що росіяни могли й самі прибрати бонові загородження, втім таке малоймовірно, адже негода дуже різко накрила півострів.

Крім того, аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк також опублікував у мережі актуальні знімки Кримського мосту. На них видно, що бонові загородження могло змити, або ж їх прибрали навмисно. Також на нових супутникових знімках не видно загороджень для бойових дельфінів окупантів.

Супутникові знімки Кримського мосту до шторму, на яких видно захисні споруди

Після шторму бонові загородження зникли – більше у галереї

Крім того, на супутникових знімках також не видно барж, які росіяни навмисно затоплювали для захисту Кримського мосту. Втім, на супутникових знімках видно декілька суден, які пришвартовані у бухтах. Також біля них є, ймовірно, бонові загородження, але у якому вони стані – невідомо.

Шторм зруйнував загородження біля Кримського мосту: дивіться відео

Шторм у Криму: що відомо