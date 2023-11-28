Про те, що на Україну насувається циклон, сповістили у ДСНС. У службу попередили українців, що 29 листопада пориви вітру в країні можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду, а у південних областях місцями аж до 25 метрів на секунду.

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Де може найбільше сніжити

Так, у західних областях вночі варто очікувати хуртовини, а на дорогах може бути ожеледиця. Значний сніг, за даними ДСНС, буде у Закарпатській, Львівській, Волинській, а також Рівненській областях.

а на дорогах може бути ожеледиця. Значний сніг, за даними ДСНС, буде у Закарпатській, Львівській, Волинській, а також Рівненській областях. Також вночі та вранці значний мокрий сніг і дощ можуть бути у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях, а вдень – у Сумській і Харківській. Крім того, ДСНС попереджає про налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю на дорогах.

можуть бути у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях, а вдень – у Сумській і Харківській. Крім того, ДСНС попереджає про налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю на дорогах. Тим часом в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях вночі та зранку будуть значні дощі.

Просимо пішоходів та водіїв бути обережними, пам’ятати про правила безпеки та ПДР,

– закликають у ДСНС.

Що кажуть синоптики

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону детальніше розповіла про циклон, який уже насувається на Україну. За її словами, у другій половині дня на територію України почне надходити новий циклон з південного заходу. Заходитиме він з Чернівецької та Вінницької областей.

Тому сьогодні (28 листопада – 24 Канал) вже по західних областях і на Закарпатті очікуємо на опади. Переважно це будуть опади у вигляді мокрого снігу, подекуди можуть бути з дощем, але все ж таки, з часом, на ніч усе більше саме по західних областях перейдуть у фазу снігу,

– зазначила вона.

Наталія Птуха додала, що далі циклон просуватиметься знову ж таки на північний схід, а його центр пролягатиме через Житомирську та Київську області. Водночас слід розуміти, що опади будуть різної фази, адже у циклона є холодна і тепла повітряні маси.

Відтак, завтра 29 листопада на Півдні варто очікувати дощі, на Півночі – сніг, а на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині – змішані опади, коли сніг може перейти у дощ.

Що каже місцева влада у регіонах

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що очікується погіршення погодних умов у зв'язку з переміщенням південного циклону. В регіоні оголошено І рівень небезпечності.

Відтак, він закликає врахувати це під час планування своїх графіків пересування містом. Він також попрохав без гострої потреби не виїжджати в місто на власному транспорті, щоб не створювати заторів.

Подбайте і про альтернативні джерела живлення, у разі поривів та відсутності електроживлення,

– закликав Третяк.

На Волині також очікують на переміщення циклону з Балкан і погіршення погодних умов. У регіоні також оголосили І, "жовтий", рівень небезпеки.

В обласному гідрометеоцентрі розповіли журналістам Суспільного, що в регіоні прогнозують значний сніг. Також на Волині можуть бути пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини. Водночас вони будуть менш інтенсивні, ніж ті, які вирували напередодні на Півдні України.