Зараз деякі населені пункти залишаються без світла через наслідки негоди. Про це 24 Каналу розповів Олександр Харченко – директор Центру досліджень енергетики, зазначивши, що надалі також можуть бути проблеми із постачанням електроенергії як через погоду, так і через обстріли.

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Які наслідки негоди та що чекає на Україну далі

Станом на 28 листопада в Україні не має дефіциту електроенергії. Однак через негоду є багато населених пунктів, у яких немає світла через те, що вітри повалило лінії й опори, що відповідають за транспортування електрики.

Зараз триває відчайдушне намагання ці лінії відновити. На жаль, ситуація дуже складна і через велику кількість снігу, який випав, просто фізично складно добратися. Крім того, багато ліній пошкоджені у кількох місцях, тому кілька разів доводиться ремонтувати одну й ту ж лінію,

– зауважив Олександр Харченко.

Найскладніша ситуація зараз у Південному регіоні, де відбувся головний удар стихії. Зокрема, Одеська область є однією із найбільш постраждалих внаслідок негоди.

"Очікується ще один циклон, цього разу західний – з Карпатського напрямку. Я б закликав українців готуватися до того, що через погодні умови можуть бути відключення, перервані лінії, поламані опори. Треба це розуміти і мати певні запаси води та їжі", – наголосив Харченко.

Олександр Харченко про наслідки негоди для енергетики в Україні: дивіться відео

Ситуація може погіршитись

Українська генерація зараз покриває споживання електроенергії. Однак надалі ситуація можу суттєво ускладнитись. Причина знову у погіршенні погодних умов.

Як тільки температура знову піде вниз, то кожен градус Цельсія зі знаком мінус потребуватиме додаткових 200 мегаватів потужності для енергосистеми. На жаль, зараз ми в тій ситуації, коли додаткових 200 мегаватів – це фактично енергоблок,

– пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Температура, починаючи від -7 градусів за Цельсієм та нижче, може мати відчутні проблеми для енергосистеми України. Об'єктивно прийдешня зима буде складною, однак впоратись із викликами вдасться.

"Так, потрібно бути готовим до того, що відключення можливі і через негоду, і через обстріли. Але з іншого боку – це не буде якимось апокаліпсисом, ні в якому разі. Українці вже показали, як вони вміють виживати за найскладніших умов", – наголосив Харченко.

Цьогоріч звичайні українці, енергетики та надзвичайні служби уже знають, до чого готуватися. Тож у цьому сенсі пережити зиму буде легше.

Які наслідки негоди в Україні