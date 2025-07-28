Основного удару росіяни завдали по Старокостянтинову. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Скільки ворожих цілей збила ППО вночі?

Із території Росії цієї ночі вороги запустили 324 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. вони рухалися з Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Також відбувалася атака чотирма крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області та трьома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Липецької.

Протиповітряна оборона змогла знищити та знешкодити за допомогою радіоелектронної боротьби 309 БпЛА та дві крилаті ракети Х-101.

Напад успішно відбили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як відпрацювала ППО вночі 28 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Влучання зафіксовані на трьох локаціях – руйнувань завдали дві ракети різних типів і 15 ударних дронів. У кількох місцях падали уламки. натомість аеробалістичні ракети Х-47 М2 своїх цілей не досягли.