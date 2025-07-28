Основной удар россияне нанесли по Староконстантинову. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Сколько вражеских целей сбила ПВО ночью?

С территории России этой ночью враги запустили 324 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. они двигались из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска.

Также происходила атака четырьмя крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и тремя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Липецкой.

Противовоздушная оборона смогла уничтожить и обезвредить с помощью радиоэлектронной борьбы 309 БПЛА и две крылатые ракеты Х-101.

Нападение успешно отразили авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Как отработала ПВО ночью 28 июля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Попадания зафиксированы на трех локациях – разрушений нанесли две ракеты различных типов и 15 ударных дронов. В нескольких местах падали обломки. Зато аэробаллистические ракеты Х-47 М2 своих целей не достигли.