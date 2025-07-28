От последних, в частности, отбивались Киев, Запорожье, Ровненская область и другие регионы. 24 Канал собрал, что известно о последствиях массированного воздушного удара врага по состоянию на данный момент.

Хронология угроз "Шахеды" заходят на Киев и область: где сейчас звучит воздушная тревога

Что известно о последствиях массированной атаки Украины 28 июля?

04:58, 28 июля Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку. Соответствующие службы работают. Больше информации позже, – ОВА. 04:38, 28 июля Киев. Городской голова Виталий Кличко пишет, что в Дарницком районе пострадали 5 человек, из них один ребенок. Четырех медики госпитализировали. Все пострадавшие – жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. 02:59, 28 июля Киев. По состоянию на сейчас – 8 пострадавших в Дарницком районе. Среди них 1 человек в тяжелом состоянии. 02:48, 28 июля Киев. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко пишет о 5 пострадавших в Дарницком районе. В сети отмечают, что дрон или обломки упали возле многоэтажки. 02:40, 28 июля Киев. Появилась первая информация о последствиях атаки БпЛА – КГВА пишет, что в Дарницком районе выбило окна в жилой многоэтажке. Пострадал 1 человек. 00:30, 28 июля Около полуночи до начала суток 28 июля из сообщений мониторинговых каналов стало известно, что российская стратегическая авиация поднялась в небо. Говорилось о по меньшей мере 6 бортах – два ТУ-95СМ с Оленьи, два из Энгельса, и еще 2 самолета ТУ-160 из Энгельса. Поэтому возникла угроза массированного ракетного удара. Перед этим оккупанты уже выпустили по Украине много десятков ударных беспилотников. Воздушная тревога охватила почти всю страну, добралась до Ровенской области. О работе противовоздушной обороны и взрывах сообщали из Запорожья, также из Киева и Киевской области.

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