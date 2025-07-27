О том, куда направляются российские дроны и какая ситуация с безопасностью по регионам, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас звучит тревога?

20:09, 27 июля

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

19:54, 27 июля

Группа БпЛА на востоке Сумщины курсом на юг.

Группа БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины курс юго-западный.

19:40, 27 июля

Обновление по "Шахедам":

Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины курсом на юг.

19:28, 27 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

18:27, 27 июля

Сумская область – угроза ударных БпЛА!