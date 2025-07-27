О том, куда направляются российские дроны и какая ситуация с безопасностью по регионам, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где сейчас звучит тревога?
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера. Группа БпЛА на востоке Сумщины курсом на юг. Группа БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины курс юго-западный. Обновление по "Шахедам": Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины курсом на юг. Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область – угроза ударных БпЛА!
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
Группа БпЛА на востоке Сумщины курсом на юг.
Группа БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины курс юго-западный.
Обновление по "Шахедам":
Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины курсом на юг.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза ударных БпЛА!