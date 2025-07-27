Про те, куди прямують російські дрони і яка безпекова ситуація по регіонах, передає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз лунає тривога?