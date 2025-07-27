Про те, куди прямують російські дрони і яка безпекова ситуація по регіонах, передає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз лунає тривога?
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі. Група БпЛА на сході Сумщини курсом на південь. Група БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курс південно-західний. Оновлення щодо "Шахедів": Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини курсом на південь. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область – загроза ударних БпЛА!
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Група БпЛА на сході Сумщини курсом на південь.
Група БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курс південно-західний.
Оновлення щодо "Шахедів":
Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини курсом на південь.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза ударних БпЛА!