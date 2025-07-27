Про те, куди прямують російські дрони і яка безпекова ситуація по регіонах, передає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз лунає тривога?

20:09, 27 липня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

19:54, 27 липня

Група БпЛА на сході Сумщини курсом на південь.

Група БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курс південно-західний.

19:40, 27 липня

Оновлення щодо "Шахедів":

Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини курсом на південь.

19:28, 27 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:27, 27 липня

Сумська область – загроза ударних БпЛА!