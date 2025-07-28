Від останніх, зокрема, відбивалися Київ, Запоріжжя, Рівненщина та інші регіони. 24 Канал зібрав, що відомо про наслідки масованого повітряного удару ворога станом на цей момент.

Хронологія загроз "Шахеди" заходять на Київ та область: де зараз лунає повітряна тривога

Що відомо про наслідки масованої атаки України 28 липня?

04:58, 28 липня Кропивницький пережив ворожу дронову атаку. Відповідні служби працюють. Більше інформації згодом, – ОВА. 04:38, 28 липня Київ. Міський голова Віталій Кличко пише, що у Дарницькому районі постраждали 5 людей, з них одна дитина. Чотирьох медики госпіталізували. Усі постраждалі – мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи. 02:59, 28 липня Київ. Станом на зараз – 8 постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані. 02:48, 28 липня Київ. Керівник КМВА Тимур Ткаченко пише про 5 постраждалих у Дарницькому районі. У мережі зазначають, що дрон чи уламки впали біля багатоповерхівки. 02:40, 28 липня Київ. Зявилася перша інформація про наслідки атаки БпЛА – КМВА пише, що у Дарницькому районі вибило вікна у житловій багатоповерхівці. Постраждала 1 людина. 00:30, 28 липня Близько півночі до початку доби 28 липня з повідомлень моніторингових каналів стало відомо, що російська стратегічна авіація піднялася у небо. Мовилося про щонайменше 6 бортів – два ТУ-95СМ з Оленьї, два з Енгельса, і ще 2 літаки ТУ-160 з Енгельса. Відтак виникла загроза масованого ракетного удару. Перед цим окупанти вже випустили по Україні багато десятків ударних безпілотників. Повітряна тривога охопила майже всю країну, дісталася до Рівненської області. Про роботу Протиповітряної оборони та вибухи повідомляли з Запоріжжя, також із Києва та Київської області.

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