Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Водночас він наголосив, що ситуація в регіоні все ж покращується, передає 24 Канал.

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Прокудін розповів, що, попри те, що вже з 28 листопада синоптики прогнозують потепління в Херсонській області, вночі та зранку все одно буде мороз. Тому в цей період очікується ожеледиця на дорогах.

Ми готувалися далеко не вчора до зими, всі служби знають, що робити у разі повторної негоди й готові до будь-яких сценаріїв,

– сказав він.

Прокудін також зазначив, що внаслідок негоди нині без світла залишаються 34 населених пункти Херсонщини, з них 8 частково.

"Загалом знеструмлено 10 тисяч абонентів. Тобто від вчорашнього обіду до мережі під'єднали 34 населених пункти", – підкреслив очільник ОВА.

Він також зазначив, що енергетики вже зранку стали до відновлювальних робіт аби оперативніше завершити їх. Крім того, в області розгорнули 172 пункти незламності.

Наостанок він зазначив, що всі дороги в Херсонській області наразі проїзні. Однак спецтехніка готова працювати, якщо у регіоні раптом почнеться негода.

Що коїться на дорогах

Водночас речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева в ефірі національного марафону зазначила, що поки що залишається обмеженим проїзд на 8 автодорогах. Вони розташовані у межах Одеської, Кіровоградської й Миколаївської областей.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області знімає обмеження руху для легкового транспорту на окремих дорогах.

Тепер для автівок доступні траси:

М-13 Кропивницький – Платонове (на місто Кишинів);

Р-75 Криве Озеро – Первомайськ – Доманівка;

Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка.

Попри це, Кім наголосив, що на дорогах все ще залишаються обмеження руху для вантажного транспорту та пасажирських автобусів.

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