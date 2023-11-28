Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що внаслідок потужного шторму російська брехня щодо проведення ремонтів у місті вийшла назовні. Вітром зносило паркани, якими окупанти закривали знищені двори.

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Яка ситуація у Маріуполі

Маріуполь намагається оговтатись від шторму, який накрив місто. Ситуація подекуди критична через наслідки негоди.

"На щастя, не все так погано, але й не все так добре, як хотілося б. Мовиться, звісно, про цивільних, які залишились в окупації. Потроху дають освітлення та опалення, але це ще в процесі налагодження", – зауважив Петро Андрющенко.

До того ж російські загарбники, які імітували роботу та ремонти у місті, зіштовхнулись із наслідками своєї брехні. Місто було погано підготовленим до опалювального сезону, а з урахуванням шторму ситуація ще більше загострилась.

Зривало дахи, які повстановлювали. Люди знову у стані руїни, в якому були рік назад. Але у всьому поганому є щось добре. Наприклад, у селищі Сєдове, куди нещодавно прилітало, та у селищі Мелекіне позатоплювало військові бази окупантів. Зараз вони намагаються навести лад,

– розповів Андрющенко.

Загарбники втратили дуже багато засобів зв'язку, які були встановлені на базах. На жаль, погані погодні умови не зупинили перекидання живої сили з Маріуполя.

Петро Андрющенко про наслідки негоди у Маріуполі: дивитись відео

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