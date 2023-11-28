Раніше було відомо, що в Чорне море Росія вивела фрегат "Адмірал Макаров". Власне, вранці 28 листопада у Військово-морських Силах проінформували, що до нього на підмогу підпливли 2 підводні човни.

Дивіться також Сильний шторм знищує оборону Криму: військове зведення від Світана

Загроза з моря: скільки "Калібрів" загалом

Як зазначають у ЗСУ, загальний залп ракет типу "Калібр" може становити до 16 одиниць. Тобто загроза ракетних обстрілів, попри мінливу погодну ситуацію, досить висока.

У Чорному морі перебувають 3 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 16 ракет,

– йдеться у повідомленні.

У Силах оборони Півдня закликають не панікували, хоч і атаки можливі. Натомість варто подбати про власну безпеку і в разі повітряної тривоги оперативно піти в укриття.



Яка ситуація в Чорному морі станом на 28.11.23, 08:00 / Інфографіка ВМС

Важливо, що в Азовському морі ворожі кораблі – відсутні та за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою не здійснювався. Водночас в Середземному морі було зафіксовано 2 ворожі кораблі.

Зверніть увагу! У ВМС вчергове наголошують: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), коли вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Більше про шторм