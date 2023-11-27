Так, ввечері 27 листопада стало відомо, що окупанти вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров". Про це розповіли у Силах оборони півдня України.

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Може бути споряджений 8 ракетами

Як зазначають у Силах оборони півдня України, фрегат росіяни вивели на бойове чергування, хоч у Чорному морі вирує сильний шторм. Відомо, що відповідне судно може бути споряджене крилатими ракетами типу "Калібр". І нести їх на своєму борту може до 8 одиниць.

Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки,

– закликають у Силах оборони.

Зазначимо, що виведення відповідного ракетоносія не означає, що ворог обов'язково завдасть ракетного удару. Водночас слід розуміти, що окупанти надзвичайно підступні. Відтак, щойно у вашому регіоні лунає повітряна тривога – не ігноруйте її. Вирушайте негайно до укриття і залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може вберегти вам життя і здоров'я.

Ворог може запускати ракети не лише з Чорного моря

Окупанти через постійні атаки по Чорноморському флоту більшість своїх суден вивели до Новоросійська. Відтак, існує ймовірність, що саме звідти ворог може завдавати ракетних ударів. Але є одне "але": існують проблеми з логістикою. Втім, слід розуміти, що відповідні ракети можуть запускати не лише з Чорного моря.

Запуск таких ракет "Калібр" можна проводити не лише з Чорного моря, куди виходять на бойове чергування (кораблі – 24 Канал), але і з будь-якої локації в акваторіях обох морів, де можуть проходити російські судна,

– наголосив Юрій Ігнат.

Він додав, що на малому російському ракетному катері можуть бути відразу 4 "Калібри". Стільки ж може нести на своєму борті підводний ракетоносій. А от фрегат – як-от той же "Адмірал Макаров" – здатний нести до 8 ракет морського базування.

Яка проблема завантажити ракети на ці носії й витратити на те навіть цілий день?

– додав Ігнат.

Водночас можна припустити, що окупанти стикнулися з проблемами, пов'язаними з виготовленням "Калібрів". Хай там як, за даними української розвідки, ворогові вдається виготовляти близько 100 ракет різного типу на місяць.