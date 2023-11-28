Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в результате мощного шторма российская ложь по поводу проведения ремонтов в городе вышла наружу. Ветром сносило заборы, которыми оккупанты закрывали уничтоженные дворы.
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Какая ситуация в Мариуполе
Мариуполь пытается оправиться от шторма, накрывшего город. Ситуация кое-где критическая из-за последствий непогоды.
"К счастью, не все так плохо, но и не все так хорошо, как хотелось бы. Речь, конечно, о гражданских, которые остались в оккупации. Понемногу дают освещение и отопление, но это еще в процессе отладки", – заметил Петр Андрющенко.
К тому же российские захватчики, имитирующие работу и ремонт в городе, столкнулись с последствиями своей лжи. Город был плохо подготовлен к отопительному сезону, а с учетом шторма ситуация еще больше обострилась.
Срывало крыши, которые устанавливали. Люди снова в состоянии руины, в котором были год назад. Но во всем плохом есть что-нибудь хорошее. Например, в поселке Седово, куда недавно прилетало, и в поселке Мелекино затапливало военные базы оккупантов. Сейчас они пытаются навести порядок,
– рассказал Андрющенко.
Захватчики потеряли очень много средств связи, установленных на базах. К сожалению, плохие погодные условия не остановили опрокидывание живой силы из Мариуполя.
Петр Андрющенко о последствиях непогоды в Мариуполе: смотреть видео
Как Мариуполь пережил шторм: что известно
- В понедельник, 27 ноября, в Мариуполе также сорвался штормовой ветер. Дома и дворы, расположенные недалеко от Азовского моря, затопило водой. Ветер срывал заборы по всему городу, которыми россияне закрывали территории разрушенных домов.
- Мариупольский городской совет сообщила, что из-за непогоды в разных районах города произошли массовые аварийные отключения. В частности, оборваны линии электрических сетей, повалены деревья, леерные ограждения и мусорные баки.
- Утром 27 ноября в Мариуполе были отключены котельные, подстанции, закрыты школы. Российские захватчики сообщили, что обесточено более 140 тяговых подстанций, частично приостановлена работа котельных, из-за чего люди замерзают в домах.