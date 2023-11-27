Мощный ветер разнес по всему городу заборы, которыми россияне пытались прикрыть не отремонтированные дома и заброшенные улицы. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что людям массово выключают свет, пишет 24 Канал.
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Что происходит в Мариуполе
Штормовой ветер дошел до оккупированного Мариуполя. Из-за непогоды в разных районах города массовые аварийные отключения, оборванные линии электрических сетей, поваленные деревья, профнастил, заборы, леерные ограждения и мусорные баки,
– написал чиновник.
По его словам, дворы и дома, недалеко от Азовского моря, затопила вода. В частности, в результате непогоды залило жилье местных на улице Гаванной.
Также Андрющенко показал, что штормовой ветер сорвал всю бутафорию ремонтов от россиян.
"Парканы, которыми застенчиво скрыто отсутствие ремонтов носит по всему городу. Правда, как она есть – без украшений теперь везде", – написал Андрющенко.
Последствия непогоды в Мариуполе / Фото из телеграм-канала Андрющенка
В Черном море бурлит шторм
- 26 ноября в Черном море начал бурлить мощный шторм. Людей предупреждали, что ненастье будет мощным – сила ветра от 7 по шкале Бофорта, где 14 баллов является абсолютным штормом, и волны – до 8 метров.
- Кроме того, непогода в Евпатории смыла окопы, которые оккупанты строили для защиты от ВСУ. Кроме того, шторм уничтожил огневые позиции россиян.
- В результате шторма во временно оккупированном Крыму без света остались почти 500 тысяч жителей. Оккупационная так называемая "власть" заверила, что якобы уже восстанавливает электричество. Однако местные жители писали в чатах, что спасатели оккупантов отказывают людям и не приезжают на вызов.