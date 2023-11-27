Мощный ветер разнес по всему городу заборы, которыми россияне пытались прикрыть не отремонтированные дома и заброшенные улицы. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что людям массово выключают свет, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Мариуполе

Штормовой ветер дошел до оккупированного Мариуполя. Из-за непогоды в разных районах города массовые аварийные отключения, оборванные линии электрических сетей, поваленные деревья, профнастил, заборы, леерные ограждения и мусорные баки,

– написал чиновник.

По его словам, дворы и дома, недалеко от Азовского моря, затопила вода. В частности, в результате непогоды залило жилье местных на улице Гаванной.

Также Андрющенко показал, что штормовой ветер сорвал всю бутафорию ремонтов от россиян.

"Парканы, которыми застенчиво скрыто отсутствие ремонтов носит по всему городу. Правда, как она есть – без украшений теперь везде", – написал Андрющенко.

Последствия непогоды в Мариуполе / Фото из телеграм-канала Андрющенка

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