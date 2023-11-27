Радник призначеного Росією "голови" Криму Олєг Крючков заявив, що нібито станом на вечір вже працювало 38 бригад, які відновлювали електрику. Окрім того, варто сказати, що шторм у Євпаторії змив усі окопи та вогневі позиції росіян, пише 24 Канал.

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Що відбувається в Криму

У Криму без електрики залишилося 498 тисяч осіб, найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони,

– заявив Крючков.

Російські рятувальники розповіли, що у Криму через негоду одна людина зникла безвісти, ще четверо – постраждали.

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Окрім того, вороги написали, що:

у Саках без опалення залишилося 20 будинків, без світла – 68 тисяч абонентів;

у Красногвардійському районі частково без світла – 48 населених пунктів, у Сімферопольському районі – 38;

у Сімферополі вітер повалив не менше 80 дерев, пошкодив 10 автомобілів;

у Севастополі надійшло орієнтовно 110 повідомлень про падіння дерев.

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Швидкість вітру під час урагану в Криму досягала 144 кілометри за годину,

– розповіли окупанти.

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