Радник призначеного Росією "голови" Криму Олєг Крючков заявив, що нібито станом на вечір вже працювало 38 бригад, які відновлювали електрику. Окрім того, варто сказати, що шторм у Євпаторії змив усі окопи та вогневі позиції росіян, пише 24 Канал.
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Що відбувається в Криму
У Криму без електрики залишилося 498 тисяч осіб, найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони,
– заявив Крючков.
Російські рятувальники розповіли, що у Криму через негоду одна людина зникла безвісти, ще четверо – постраждали.
Через негоду в Криму мешканці залишились без світла: дивіться відео
Окрім того, вороги написали, що:
- у Саках без опалення залишилося 20 будинків, без світла – 68 тисяч абонентів;
- у Красногвардійському районі частково без світла – 48 населених пунктів, у Сімферопольському районі – 38;
- у Сімферополі вітер повалив не менше 80 дерев, пошкодив 10 автомобілів;
- у Севастополі надійшло орієнтовно 110 повідомлень про падіння дерев.
В Криму вода затопила будинки людей: дивіться відео
Швидкість вітру під час урагану в Криму досягала 144 кілометри за годину,
– розповіли окупанти.
У Чорному морі вирує потужний шторм: дивіться відео
У Криму вирує шторм: що відомо
- Моніторингової системи Poseidon попереджала, що 26 листопада у Криму на березі Чорного моря вируватиме шторм. Зокрема, прогнозували, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту. Прогнозували силу вітру від 7 за шкалою Бофорта, де 14 є абсолютним штормом.
- Негода в Керчі повалила дерева на набережній, там все затопила вода. Окрім того, з боку Сак затопило в'їзд у Євпаторію. У Севастополі затопило цілі під'їзди та вулиці. Натомість окупаційні рятувальники відмовлялись їхати на виклики людей.
- Без води залишився Чорноморський район Криму, адже водопостачання та водовідведення там припинилось через відсутність світла на помпових станціях.