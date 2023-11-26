О другій половині дня 26 листопада у багатьох населених пунктах Криму розпочалася надзвичайна негода.
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У Севастополі вирує штормовий вітер
Шалений вихор завітав до Севастополя. На морі розігрався потужний шторм. Відповідно до прогнозів, у місті може випасти 30 міліметрів опадів і більше у той час, як місячна норма становить 26 міліметрів.
Ближче до 21:00 на Південному березі Криму висота хвиль може сягнуть 8 метрів: відео соцмережі
Громадський транспорт не може повноцінно функціонувати через повалені дерева.
У місті вітер викорчовує дерева / Фото соцмережі
Вітер здирає облицюваня з будинків. Покрівля на багатоповерхівках загрозливо здригається і "готується" впасти на голови випадкових перехожих.
Що коїть непогода у Севастополі: відео соцмережі
Море і річки виходять з берегів
Не кращі справи й в інших містах. Так, у Керчі ураганний вітер повалив дерева на набережній. Саму набережну затопило. У Сімферополі річка Салгир через потужні дощі виходить з берегів, буря валить гілки дерев.
Який мають вигляд вулиці кримських міст / Фото соцмережі
В Євпаторії море теж вийшло з берегів. В'їзд у місто з боку Сак затопило.
Як виглядає траса Євпаторія – Саки: відео соцмережі