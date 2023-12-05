Сейчас наше государство разрабатывает собственное оружие дальнего поражения, имеющее все шансы отправить мост в след за русским кораблем. Эти и другие события на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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4 декабря состоялась очередная массированная атака по временно оккупированному Крыму. Российские паблики написали, что Силы обороны Украины искали российские установки С-400 в районе Керчи, Феодосии и Керчинского моста. Мост был перекрыт и обесточен.

Напомним, недавно мощный шторм уничтожил некоторые оборонительные заграждения моста и повредил его в нескольких местах так, что его перекрывали.

Атакой, которая была сегодня ночью – около 4 десятков беспилотников искали системы противовоздушной обороны, а дальше шел удар по самим объектам в районе Керченского моста,

– рассказал Свитан.

Он предположил, что после интенсификации производства украинских дронов количество БпЛА в атаках теперь увеличится до 30 – 40. Россиянам часть беспилотников за прошедшие сутки удалось сбить, а часть выполнила боевую задачу, о которой будет известно впоследствии.

"Укроборонпром начинает радовать объемами производства. 30 – 40 беспилотников в одной волне – оптимальное количество для уничтожения конкретного объекта", – объяснил полковник в запасе.

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Украина усовершенствует РК "Нептун"

На днях генерал-лейтенант ВСУ Иван Гаврилюк заявил, что Украина уже модернизировала собственную противокорабельную ракету "Нептун". Вероятно, модернизация может произойти так, что ракета станет полностью пригодной к наземным целям, с радиусом поражения 400 километров, боевая часть будет увеличена втрое – с 150 до 350 килограм, но в целом это не предел модернизации.

Свитан рассказал, что РК "Нептун" использует базовую ракету Х-55, выпуск которой начался еще во времена Советского Союза, но все производство происходило на территории Украины. Сейчас украинские разработчики усовершенствовали эту ракету из формата "воздух – корабль" в формат "земля – земля".

Военный эксперт объяснил, что ракету можно совершенствовать, увеличивая ее дальность до 500 километров, вес боевой части до полтонны.

Вероятно, будут увеличивать постепенно, ведь нужно будет переделывать и саму пусковую установку, потому что ракета станет длиннее метра — полтора и будет шире в диаметре. Обязательно нужно идти по этому пути, ведь дальность уничтожения военных объектов России должна быть не менее 500 километров. От такой дальности сломается логистика врага,

– подчеркнул аналитик.

Он объяснил, что именно такой тип оружия может стать роковым для Керченского моста. Ведь ни один беспилотник не в состоянии поразить и разрушить бетонную конструкцию, а несколько ракет – оптимально десять в полтонны боевой части = могут нанести значительный ущерб и парализовать движение.

Успехи ВСУ на Авдеевском направлении

Аналитики из Института изучения войны написали, что на Авдеевском направлении ВСУ пошли в контратаку. На севере у Степнового отвоевали огневые позиции.

Рассказал, что возле Степового россияне терпят огромные потери, там у Сил обороны огневой контроль с трех сторон: со стороны Карловки, Очеретиного и Авдеевки.

Артиллеристы там работают как снайперы с помощью дальних систем поражения. И наша пехота после того, как отрабатывает артиллерия по движущимся частям россиян, зачищает некоторые позиции, отбрасывая врага за пределы железной дороги,

– добавил военный эксперт.