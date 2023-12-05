Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал о ситуации на фронте. В частности, о том, что происходит на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Наши защитники сдерживают врага

По словам Штупуна, по этим направлениям там продолжаются активные пехотные атаки окупантов. Враг продолжает терять личный состав сотнями. Кроме этого, оккупанты сдаются в род. Спикер рассказал, что операционной зоне ОВСУ "Таврия" за сутки в плен сдались около 80 военнослужащих врага. На Авдеевском направлении наши защитники продолжают удерживать врага.

Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку, несмотря на значительные потери. Там отражены 15 атак в районах Степного, Новобахмутовки, Степановки и Северного, рассказал Штупун.

Фиксируются отказы вражеских солдат идти на штурмы. Они очень хорошо видят заваленные трупами россиян лесополосы и обочины дорог,

– отметил он.

Кроме того, он также сказал, что враг проявлял активность в районе Роботиного. Там россияне пытаются относить утраченные позиции.

Различие третьей волны штурмов

Глава Авдеевской ОВА рассказал, что основное отличие третьей волны штурмов врага состоит в том, что применяется меньше техники. По его словам, это связано, прежде всего, с погодными условиями. Кроме того, открылось еще два направления активных штурмовых действий.

В то же время, это не новые направления. Они по-прежнему были, но враг неактивно и очень редко использовал их.

Речь идет о направлении из Донецка через Спартак, второе – из Ясиноватой через так называемую промку. Эти два направления они открыли. И последние две недели очень активно проводят штурмовые действия именно там,

– подчеркнул он.

Угроза оцепления Авдеевки есть