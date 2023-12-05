Наразі наша держава розробляє власну зброю дальнього ураження, яка має всі шанси відправити міст в слід за російським кораблем. Ці та інші події на фронті проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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В Криму гучно

4 грудня відбулася чергова масована атака по тимчасово окупованому Криму. Російські пабліки написали, що Сили оборони України вишукували російські установки С-400 в районі Керчі, Феодосії та Керчинського мосту. Міст був перекритий та знеструмлений.

Нагадаємо, нещодавно потужний шторм знищив деякі оборонні загородження мосту і пошкодив його в кількох місцях так, що його перекривали.

Атакою, яка була сьогодні вночі – близько 4 десятків безпілотників шукали системи протиповітряної оборони, а далі йшов удар по самих об'єктах в районі Керченського мосту,

– розповів Світан.

Він припустив, що після інтенсифікації виробництва українських дронів кількість БпЛА у атаках тепер збільшиться до 30 – 40. Росіянам частину безпілотників минулої доби вдалося збити, а частина виконала бойове завдання, про яке буде відомо згодом.

"Укроборонпром починає тішити обсягами виробництва. 30 – 40 безпілотників в одній хвилі – оптимальна кількість для знищення конкретного об'єкта", – пояснив полковник в запасі.

Повне фронтове зведення від Світана: дивитися відео

Україна удосконалює РК "Нептун"

Днями генерал-лейтенант ЗСУ Іван Гаврилюк заявив, що Україна уже модернізувала власну протикорабельну ракету "Нептун". Ймовірно, модернізація може відбутися так, що ракета стане повністю придатна до наземних цілей, з радіусом ураження 400 кілометрів, бойова частина буде збільшено втричі – зі 150 до 350 кілограмів, але загалом це не межа модернізації.

Світан розповів, що РК "Нептун" використовує базову ракету Х-55, випуск якої почався ще за часів Радянського Союзу, але все виробництво відбувались на теренах України. Зараз українські розробники довершили цю ракету з формату "повітря – корабель" до формату "земля – земля".

Військовий експерт пояснив, що ракету можна вдосконалювати, збільшуючи її дальність до 500 кілометрів, вагу бойової частини до пів тонни.

Імовірно, будуть збільшувати поступово, адже потрібно буде переробляти і саму пускову установку, бо ракета стане довшою на метр — півтора і буде ширшою в діаметрі. Обов’язково потрібно йти цим шляхом, адже дальність знищення військових об'єктів Росії повинна бути щонайменше 500 кілометрів. Від такої дальності зламається логістика ворога,

– наголосив аналітик.

Він пояснив, що саме такий тип зброї може стати фатальним для Керченського мосту. Адже жоден безпілотник не в змозі уразити і зруйнувати бетонну конструкцію, а кілька ракет – оптимально десять на пів тонни бойової частини – можуть завдати значної шкоди і паралізувати рух.

Успіхи ЗСУ на Авдіївському напрямку

Аналітики з Інституту вивчення війни написали, що на Авдіївському напрямку ЗСУ пішли в контратаку. На півночі біля Степового відвоювали вогневі позиції.

Світан розповів, що біля Степового росіяни зазнають величезних втрат, там у Сил оборони вогневий контроль з трьох боків: зі сторони Карлівки, Очеретиного і Авдіївки.

Артилеристи там працюють як снайпери з допомогою дальніх систем ураження. І наша піхота після того, як відпрацьовує артилерія по частинах росіян, які рухаються, зачищає деякі позиції, відкидаючи ворога за межі залізничної дороги,

– додав військовий експерт.