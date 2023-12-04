Деякі деталі розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун",

– розповів генерал-лейтенант.

У Defense Express припустили, що, найімовірніше, йдеться про адаптацію ракети Р-360 комплексу "Нептун" для знищення наземних цілей. Уточнюють, що раніше інфопросторі активно обговорювали, що Україна дійсно може мати на озброєнні "наземну" версію цієї протикорабельної ракети.

Припускають, що дальність цієї ракети може сягати 400 кілометрів (проти 300 кілометрів у протикорабельній версії) її бойова частина – 350 кілограмів (проти 150 кілограмів). При цьому, це не остаточні ТТХ модифікованої ракети.

Ще у серпні цього року повідомляли, що таких ракет вироблено декілька десятків (не виключено, що йдеться про загальну кількість ракет, у тому числі й у протикорабельній версії).

Щодо нового варіанту "Нептуна" були також дані, що ракета використовує систему самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попереднього завантаженого зображення, і що ракета використовує ту ж пускову, що і для протикорабельної версії.

Україна виділила на "оборонку" 175 мільярдів

Тож, аналітики припустили, що саме розробка дальньої ракети "Нептун" є одним з пунктів у переліку "ракетне озброєння та боєприпаси", на які Україна має витратити 175 мільярдів гривень.

Гаврилюк наголосив, що "левова частина фінансів буде спрямована на завантаження виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України".

Поява далекобійного ракетного озброєння, яке розроблять українські фахівці, критично важливе для нашої держави, адже те озброєння, яке Україна отримує від союзників, не дозволено атакувати об'єкти на території Росі. І звісно, важливим аспектом є нарощення власного оборонного виробництва.