Впрочем, государство разрабатывает новые образцы вооружения и военной техники (ВВТ), например, минные тралы и дальнобойные винтовки. Что касается дронов, то их производство, как и производство РЭБ, масштабируется. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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БПЛА стало больше, но не без нюансов

В последние месяцы наши воины получают больше беспилотников, к тому же это дроны разных типов и модификаций. Но, к сожалению, на отдельных участках фронта бои очень интенсивные, так что беспилотники становятся расходным материалом. Особенно это касается БПЛА тактического уровня.

Их запас нужно пополнять фактически непрерывно, как снаряды,

– подчеркнул Гаврилюк.

Какие прогнозы на декабрь

В этом месяце в Минобороны обещают положительные перемены.

"Недавно мы получили дополнительный ресурс на закупку. Поэтому в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников. Надеюсь, картина на поле боя изменится. Важно добавить, что необходимо масштабировать не только производство БПЛА, но и производство РЭБ. Мы все больше стимулируем активизацию внутреннего производства этой техники", – сообщил заместитель Умерова.

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Дроны и РЭБ: что известно о новых образцах вооружения и техники

В настоящее время в ВСУ имеется около 70 модификаций дронов и более 20 различных типов боеприпасов для них. 6 новых образцов РЭБ (в том числе так называемые окопные) недавно были допущены к эксплуатации.

Минобороны и Генштаб завершили тестирование тактических средств радиопомех барражирующим боеприпасам и FPV-дронам. Их разработали украинские предприятия, а изделия проверяли в условиях, приближенных к боевым.

Еще планируют протестировать ряд тактических средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА и средств обнаружения БПЛА.

Обратите внимание! Срок допущения к эксплуатации образцов ВВТ сократился: теперь с момента подачи заявки производителем до присвоения кода и допуска к эксплуатации проходит всего 20 суток.

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Сколько денег выделят на закупку беспилотников в 2024 году

По словам Гаврилюка, львиную долю финансов направят, чтобы загрузить производственные мощности оборонно-промышленного комплекса Украины. Это даст работу предприятиям и поддержит экономику государства.

"На закупку вооружения и военной техники – 83,2 миллиарда, с учетом 30 миллиардов, которые выделяются Минцифры на закупку БПЛА. Кстати, всего на закупку беспилотников в следующем году предусмотрено более 43 миллиарда гривен. На ремонт ВВТ – 24 миллиарда", – приводит данные госбюджета он.

Большинство дронов в ВСУ – украинские

Министр стратегической промышленности Александр Камышин в своем телеграм-канале отметил : "Абсолютное большинство дронов, закупаемых для Сил обороны, произведено в Украине. По импорту заходит уже только несколько моделей".

Наше производство уже способно выдать приличное количество производимых в Украине дронов. От самых маленьких и самых дешевых FPV до дальнобойных аналогов "Шахедов". Стабильная контрактация позволит наращивать дальше производственные возможности. Дроны – это решение. Надо еще больше дронов,

– подчеркнул министр.