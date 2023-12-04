Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он уверен, что для победы в войне Украине необходимо наращивать производство технологических средств поражения.
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Россия стала сильнее в использовании дронов
И украинские, и российские военные активно применяют ударные беспилотники, к тому же это касается не только FPV-дронов, но и так называемых "скидов", а также дронов-бомбардировщиков и дронов, осуществляющих дистанционное минирование.
"Враг довольно существенно продвинулся в этом вперед. Он искусно использует FPV-дроны и уже даже имеет школы, где учат их использовать. А хуже всего то, что он ставит это на системные рельсы: и снабжение, и производство, и обучение. Мы все это ощущаем на себе", – поделился Жорин.
Как улучшить ситуацию
Украинская армия действительно нуждается массового производства беспилотников. В нашей стране уже сегодня существует немало небольших компаний, организаций или благотворительных фондов, работающих над этой проблемой. Но они не способны полностью закрыть потребности фронта на этом этапе войны, когда низовые инициативы должны перерасти в системную эффективность.
Именно поэтому, по мнению Жорина, к производству БПЛА должно быть привлечено государство: как производитель и как институт, способный обеспечить обучение специалистов этому направлению. Эти процессы уже происходят, однако их нужно ускорить, устранив все бюрократические преграды.
Важно понять, что мы можем победить Россию только благодаря технологическому прогрессу. Не имеет смысла соперничать с ней в количестве людей, техники или боеприпасов, потому что у нее этого гораздо больше. Но благодаря преимуществу в технологиях их (оккупантов – 24 Канал) вполне можно победить,
– убежден военный.
Полномасштабная российско-украинская война уже не раз показывала, что даже обладая гораздо меньшими силами, Силы обороны способны уничтожать врага благодаря разуму и технологиям. Это позволяло Украине ломать планы захватчиков и отбирать у них инициативу на фронте.
Максим Жорин о необходимости масштабирования производства дронов: смотрите видео
Каковы потребности Сил обороны в средствах поражения
- По приблизительным расчетам обозревателей, для устойчивого обеспечения артиллерийского огня Силам обороны необходимо около 7 – 10 тысяч снарядов в день.
- Однако производить их в столь большом количестве сегодня не может практически ни одно государство мира: например, ЕС планирует потратить на производство миллиона снарядов для Украины около года. Их, по данным расчетам, хватит на 3 – 4 месяца боевых действий.
- Учитывая нехватку боеприпасов, украинские военные начали использовать FPV-дроны – небольшие летательные устройства, которые могут нести чуть более 1 килограмма взрывчатки на десять і более километров.
- Эти дроны менее мощны, чем снаряды, но они стоят значительно дешевле: по оценке Стерненко, качественный FPV можно приобрести за $400, в то время как стоимость одного 155-мм снаряда составляет примерно €3000.
- По оценке командира дроновой роты 92-й бригады, одно подразделение в день может использовать около 20 таких дронов. И если масштабировать их потребность на всю армию, получатся примерно те же, что и со снарядами: 10 тысяч средств поражения в день.
- По состоянию на сегодняшний день Украина способна производить несколько десятков тысяч FPV-дронов в месяц. И, учитывая потребность, их производство, которое не является высокотехнологичным, важно увеличить в несколько раз.