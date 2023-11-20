Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий". Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Кстати, раньше Армия дронов установила абсолютный рекорд: сколько российской техники уничтожили за неделю

Украина производит десятки тысяч дронов

По словам Федорова, в нашем государстве есть конвейерное производство тысяч и даже десятков тысяч "некоторых категорий" дронов. Однако подробная информация засекречена.

Такие вещи мы не можем освещать, находимся на другом этапе развития. Россияне много лет вкладывались в рынок БПЛА, мы начали развивать всего год назад. Сейчас у нас рыночная экономика, появляется множество компаний, на дистанции мы сможем не только догнать, но и перегнать Россию,

– подчеркнул министр.

Также премьер рассказал, что именно нужно для увеличения выпуска дронов. В частности, рынок, поддержка Запада, инвестиции и развитие науки.

"Все это позволит увеличить количество беспилотников. Пока рынок взрывается, нам нужно усиливать энергию дерегуляцией рынка", – подчеркнул Федоров.

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