В администрации Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Украины истекут до конца года. От помощи США может зависеть ситуация на фронте в нашем государстве.
К теме Конгресс может одобрить пакет военной помощи Украине и Израилю до конца года
Белый дом направил Конгрессу письмо с предупреждением
В письме, обнародованном 4 декабря, директор Управления и бюджета Шаланда Янг предупредила лидеров Палаты представителей и Сената о возможном окончании средств для поставки оружия и помощи Украине.
Янг подчеркнула, что если это произойдет до конца года, это "поставит Киев на колени на поле боя", а также "увеличит вероятность военных побед России".
"Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования по военным запасам США", – написала Янг.
Она отметила, что США исчерпали свои финансовые ресурсы, предназначенные для поддержки украинской экономики. Кроме того, Янг сказала, что если украинская экономика терпит крах, это сделает нацию неспособной поддерживать продолжающийся конфликт.
Нет никакого волшебного горшка с финансированием, который помог нам справиться с этой задачей. У нас кончились деньги и почти кончилось время,
– подчеркнула в письме чиновник.
Чиновница также отметила уменьшение пакетов военной помощи, которые направляются из Соединенных Штатов в Украину. Отмечая важность американской поддержки, она отметила, что США имеют решающее значение для поддержки экономики Украины и этот вклад не может никто заменить.
Чиновница предупредила, что, понимая эту уязвимость, Россия стратегически нацелилась на экономику Украины, атакуя ее экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру.
В письме Янг также отметила, что предоставление финансовой помощи Украине также принесет пользу американской экономике.
В Белом доме сказали, на чем сосредоточатся в помощи Украине
- Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты сосредоточатся на трех направлениях в помощи Украине. Эта помощь должна помочь нашему государству достойно пройти зиму.
- В частности, США планируют усилить возможности украинского ПВО и укрепить энергетическую инфраструктуру нашего государства. Кроме того, Белый дом хочет передать Украине резервное оборудование и материалы для обеспечения украинцев электричеством и теплом.
- Кирби отметил, что США ожидают, что Россия применит тактику обстрелов украинской энергетики, как и зимой 2022 года. Об этом свидетельствуют последние атаки дронов и ракетные удары.