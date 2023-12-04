В администрации Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Украины истекут до конца года. От помощи США может зависеть ситуация на фронте в нашем государстве.

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Белый дом направил Конгрессу письмо с предупреждением

В письме, обнародованном 4 декабря, директор Управления и бюджета Шаланда Янг предупредила лидеров Палаты представителей и Сената о возможном окончании средств для поставки оружия и помощи Украине.

Янг подчеркнула, что если это произойдет до конца года, это "поставит Киев на колени на поле боя", а также "увеличит вероятность военных побед России".

"Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования по военным запасам США", – написала Янг.

Она отметила, что США исчерпали свои финансовые ресурсы, предназначенные для поддержки украинской экономики. Кроме того, Янг сказала, что если украинская экономика терпит крах, это сделает нацию неспособной поддерживать продолжающийся конфликт.

Нет никакого волшебного горшка с финансированием, который помог нам справиться с этой задачей. У нас кончились деньги и почти кончилось время,

– подчеркнула в письме чиновник.

Чиновница также отметила уменьшение пакетов военной помощи, которые направляются из Соединенных Штатов в Украину. Отмечая важность американской поддержки, она отметила, что США имеют решающее значение для поддержки экономики Украины и этот вклад не может никто заменить.

Чиновница предупредила, что, понимая эту уязвимость, Россия стратегически нацелилась на экономику Украины, атакуя ее экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру.

В письме Янг также отметила, что предоставление финансовой помощи Украине также принесет пользу американской экономике.

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