Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін. Він переконаний, що задля перемоги у війні Україні необхідно нарощувати виробництво технологічних засобів ураження.

Дивіться також "Грошей немає, часу бракує": Білий дім терміново просить Конгрес виділити допомогу Україні

Росія стала сильнішою у використанні дронів

І українські, і російські військові активно застосовують ударні безпілотники, до того ж це стосується не лише FPV-дронів, а й так званих "скидів", а також дронів-бомбардувальників та дронів, що здійснюють дистанційне мінування.

"Ворог досить суттєво просунувся у цьому вперед. Він майстерно використовує FPV-дрони й вже навіть має школи, де навчають їх використовувати. А найгірше те, що він ставить це на системні рейки: і постачання, і виробництво, і навчання. Ми все це відчуваємо на собі", – поділився Жорін.

До теми: У відповідь на широке використання дронів агресором Україна почала активно розробляти системи РЕБ – і в цих розробках ми маємо певні успіхи. Серед публічно представлених розробок оглядачі виділяють комплекси Piranha та "Покрова".

Як можна покращити ситуацію

Українська армія дійсно потребує масового виробництва безпілотників. В нашій країні вже сьогодні існує чимало невеликих компаній, організацій чи благодійних фондів, які працюють над цією проблемою. Але вони не здатні повністю закрити потреби фронту на цьому етапі війни, коли низові ініціативи мають перерости в системну ефективність.

Саме тому, на думку Жоріна, до виробництва БпЛА має бути залучена держава: як виробник і як інституція, що здатна забезпечити навчання спеціалістів цього напрямку. Ці процеси вже відбуваються, однак їх потрібно пришвидшити, усунувши усі бюрократичні перепони.

Важливо усвідомити, що ми можемо перемогти Росію лише завдяки технологічному прогресу. Не має сенсу змагатися з ними в кількості людей, техніки чи боєприпасів, тому що в них цього набагато більше. Але завдяки перевазі у технологіях їх (окупантів – 24 Канал) цілком можна перемогти,

– переконаний військовий.

Повномасштабна російсько-українська війна вже не раз показувала, що навіть маючи набагато менші сили, Сили оборони здатні знищувати ворога завдяки розуму та технологіям. Це дозволяло Україні ламати плани загарбників та відбирати у них ініціативу на фронті.

Максим Жорін про потребу масштабування виробництва дронів: дивіться відео

Які потреби Сил оборони у засобах ураження