По данным СМИ, Украина получила от союзника ракеты Martlet. Следует отметить, что официального заявления от британских властей о такой поставке не было.

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Что известно о Martlet

Ракету Martlet разработала компания Thales Air Defense еще в 2008 году. Производить ее начали в 2013 году. А с 2021 года она оказалась на вооружении в британской армии. Martlet можно использовать в четырех режимах: морской (против малых надводных судов); поверхность – поверхность; воздушный запуск и "земля – воздух".

Ракета Martlet – универсальная малогабаритная многоцелевая управляемая ракета со стартовой массой 13 килограммов, длиной 1,3 метра и диаметром корпуса 76 миллиметров. Имеет относительно небольшую скорость, но большую дальность стрельбы до 8 километров.

Справка: Как пишет Times, Украина уже использовала Martlet в войне с Россией. В частности, на счету этих ракет десятки сбитых средств воздушной разведки противника. А 27 июня 2022 года воины 95-й ОДШБр ракетой из ПЗРК LMM Martlet обезвредили российский Ка-52.

Ожидается, что новые ракеты помогут Украине в борьбе с "Шахедами".

Украина получит новую ПВО

4 декабря президент Зеленский провел ежедневный селектор и рассказал о его итогах. По словам главы государства, Украина получила от западных партнеров новые зенитные комплексы и дефицитные ракеты для уже имеющихся систем ПВО.

Кроме того, президент рассказал, что наше государство продолжает наращивать производство собственного оружия. Впервые удалось изготовить 6 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Между тем в Минобороны заявили, что Украина создает новую модификацию ракеты для комплекса "Нептун".