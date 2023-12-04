Так, за даними ЗМІ, Україна отримала від союзника ракети Martlet. Слід зазначити, що офіційної заяви від британської влади про таку поставку не було.

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Що відомо про Martlet

Ракету Martlet розробила компанія Thales Air Defense ще у 2008 році. Виготовляти її почали у 2013. А з 2021 року вона опинилася на озброєнні у британської армії. Martlet можна використовувати у чотирьох режимах: морський (проти малих надводних суден); поверхня – поверхня; повітряний запуск; та "земля-повітря".

Ракета Martlet – універсальна малогабаритна багатоцільова керована ракета зі стартовою масою 13 кілограмів, довжиною 1,3 метрів та діаметром корпусу 76 міліметрів. Має відносно невелику швидкість, але велику дальність стрільби до 8 кілометрів.

Довідка: Як пише Times, Україна вже використовувала Martlet у війні з Росією. Зокрема, на рахунку цих ракет десятки збитих засобів повітряної розвідки противника. А 27 червня 2022 року воїни 95-ї ОДШБр акетою з ПЗРК LMM Martlet знешкодили російський Ка-52.

Очікується, що нові ракети допоможуть Україні у боротьбі із "Шахедами".

Україна отримає нову ППО

4 грудня президент Зеленський провів щоденний селектор та розповів про його підсумками. За словами глави держави, Україна отримала від західних партнерів нові зенітні комплекси та дефіцитні ракети для вже наявних систем ППО.

Крім того, президент розповів, що наша держава продовжує нарощувати виробництво власної зброї. Так, уперше вдалося виготовити 6 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Тим часом у Міноборони заявили, що Україна створює нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун".